Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

Сегодня, 17 ноября, "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит "Сочи", передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Сочи и начнется в 19:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Сочи" располагается на десятом месте в таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 25 матчах. "Барыс" занимает предпоследнее, 11-е место в таблице "Востока", имея в активе 16 очков после 26 игр.

Этой игрой казахстанский клуб завершит очередную выездную серию в КХЛ. Далее у него будет 3-матчевая домашняя серия с магнитогорским "Металлургом" (20 ноября), хабаровским "Амуром" (22 ноября) и омским "Авангардом" (24 ноября).

На данный момент в лазарете астанчан находятся Виктор Антипин, Дамир Жафяров и Роман Старченко.