Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

Сегодня, 5 января, столичный "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит челябинский "Трактор", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Челябинске и начнется в 17:30 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Трактор", набравший 55 очков в 47 матчах, занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. "Барыс" располагается на предпоследней, 11-й строчке в таблице "Востока", имея в своем активе 39 очков после 46 игр.

Перед этим матчем победная серия "Барыса" составляет четыре встречи подряд. Астанчане обыграли челябинский "Трактор" (5:1), омский "Авангард" (5:1), "Сочи" (3:2 ОТ) и "Локомотив" (5:4 Б).