Прямая трансляция матча "Барыса" с "Салаватом Юлаевым" в КХЛ

Сегодня, 7 января, казахстанский "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит уфимский "Салават Юлаев", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в Уфе и начнется в 17:30 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Уфимцы, набрав 61 балл в 46 играх, идут на третьем месте в таблице "Востока". Астанчане в этой конференции располагаются на предпоследней, 11-й строчке, имея в своем активе 39 очков после 47 матчей.

"Барыс" завершит очередную выездную серию в КХЛ матчем с "Ак Барсом" в Казани 9 января.