Прямая трансляция матча "Барыса" с "Трактором" в КХЛ

Сегодня, 30 ноября, столичный "Барыс" проведет очередной матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит челябинский "Трактор", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Челябинске и начнется в 20:00 по времени Астаны. Онлайн-трансляция будет доступна здесь.

Перед этой игрой "Трактор" с 33 очками идет восьмым в таблице Восточной конференции, в которой "Барыс", набрав 31 балл, находится на девятой позиции.

Казахстанский клуб подходит к предстоящему матчу, имея в пассиве три поражения подряд от "Автомобилиста" (3:4 ОТ), "Спартака" (1:4) и "Ак Барса" (1:2).

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