Прямая трансляция матча "Барыса" с "сенсацией" КХЛ

Сегодня, 22 февраля, казахстанский "Барыс" проведет очередной матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Соперником выступит "Сибирь", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд состоится в Новосибирске и начнется в 18:30 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Онлайн-трансляция будет доступна здесь.

Перед этой игрой новосибирцы, набрав 81 балл, идут четвертыми в таблице "Востока". Хотя в ходе нынешнего сезона им удавалось какое-то время лидировать, что расценивалось многими СМИ и экспертами как сенсация. Астанчане в свою очередь (61) располагаются на последней, 11-й строчке в этой конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф КХЛ.

Для "Барыса" это последняя выездная игра в текущем чемпионате, подопечные Андрея Скабелки завершат сезон домашним матчем с ярославским "Локомотивом" 24 февраля.

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