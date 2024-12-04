Прямая трансляция матча "Барыса" с одним из лидеров КХЛ

Сегодня, 4 декабря, астанинский "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит московский "Спартак", передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Астане и начнется в 19:00 по местному времени. Ее в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Спартак" идет вторым в таблице Западной конференции, набрав 46 очков в 33 матчах. "Барыс" располагается на предпоследнем, 11-м месте на "Востоке", имея в активе 21 балл после 33 игр.

Казахстанский клуб подходит к этому противостоянию на серии из пяти поражений подряд. В лазарете астанчан находятся Виктор Антипин, Дамир Жафяров и Роман Старченко.

В дальнейшем подопечным Галыма Мамбеталиева предстоит выездная серия игр с череповецкой "Северсталью" (6 декабря), санкт-петербургским СКА (8 декабря), московским "Динамо" (17 декабря), пекинским "Куньлунем" (19 декабря) и челябинским "Трактором" (21 декабря).