Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 08:25
 

Прямая трансляция матча "Барыса" с конкурентом по КХЛ

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция матча "Барыса" с конкурентом по КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 27 ноября столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет в Уфе с местным "Салаватом Юлаевым", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 27 ноября столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет в Уфе с местным "Салаватом Юлаевым", сообщают Vesti.kz.

Встреча начнется в 19:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры состоится на телеканале и сайте телеканала Qazsport и начнется в 18:50.

Где смотреть матч "Салават Юлаев" - "Барыс" в КХЛ

"Барыс" набрал 27 очков в 30 играх и занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. У "Салавата Юлаева" 25 баллов в 29 играх и десятая строчка на "Востоке".

В текущем сезоне клубы уже провели два очных матча и обменялись победами с одинаковым счетом 2:1. Обе игры прошли в Астане.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Уфа   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Салават Юлаев
Салават Юлаев
(Уфа)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Салават Юлаев
Ничья
Барыс
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!