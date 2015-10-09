Прямая трансляция матча "Барыса" с конкурентом по КХЛ

Сегодня, 27 ноября столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет в Уфе с местным "Салаватом Юлаевым", сообщают Vesti.kz.

Встреча начнется в 19:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры состоится на телеканале и сайте телеканала Qazsport и начнется в 18:50.

"Барыс" набрал 27 очков в 30 играх и занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. У "Салавата Юлаева" 25 баллов в 29 играх и десятая строчка на "Востоке".

В текущем сезоне клубы уже провели два очных матча и обменялись победами с одинаковым счетом 2:1. Обе игры прошли в Астане.