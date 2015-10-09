Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Сегодня 07:10
 

Прямая трансляция матча "Барыса" с конкурентом по КХЛ

  Комментарии

Прямая трансляция матча "Барыса" с конкурентом по КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 21 ноября, столичный "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграет на своем льду с уфимским "Салаватом Юлаевым", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Астане начнется в 19:00. Прямая трансляция игры состоится на телеканале Qazsport и начнется в 18:50.

Где смотреть матч "Барыс" - "Салават Юлаев" в КХЛ

Отметим, что "Барыс" сыграл 28 матчей и набрал 25 очков. Астанчане занимают восьмое место в Восточной конференции КХЛ.

У "Салавата Юлаева" 23 балла после 27 матчей и предпоследнее, десятое место на "Востоке".

В текущем сезоне "Барыс" и "Салават Юлаев" уже сыграли между собой: 5 ноября астанчане уступили на своем льду (1:2).

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Салават Юлаев
Салават Юлаев
(Уфа)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Салават Юлаев
Проголосовало 111 человек

