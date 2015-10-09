Прямая трансляция матча "Барыса" с конкурентом по КХЛ

Сегодня, 21 ноября, столичный "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграет на своем льду с уфимским "Салаватом Юлаевым", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Астане начнется в 19:00. Прямая трансляция игры состоится на телеканале Qazsport и начнется в 18:50.

Отметим, что "Барыс" сыграл 28 матчей и набрал 25 очков. Астанчане занимают восьмое место в Восточной конференции КХЛ.

У "Салавата Юлаева" 23 балла после 27 матчей и предпоследнее, десятое место на "Востоке".

В текущем сезоне "Барыс" и "Салават Юлаев" уже сыграли между собой: 5 ноября астанчане уступили на своем льду (1:2).