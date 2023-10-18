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Прямая трансляция матча "Барыса" с пятой командой конференции КХЛ

Прямая трансляция матча "Барыса" с пятой командой конференции КХЛ
©ХК "Барыс"

Сегодня, 18 октября, астанинский "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит тольяттинская "Лада", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Тольятти и начнется в 21:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Российский клуб с 22 очками идет на пятом месте в таблице Восточной конференции, в которой казахстанская команда с 16 очками располагается на предпоследней, 11-й строчке.

Астанчане к этой игре подходят, имея в пассиве два поражения подряд. Они пришлись на домашние матчи с ярославским "Локомотивом" (0:6) и магнитогорским "Металлургом" (3:4 ОТ).

В лазарете "Барыса" находятся Алекс Грант и Самат Данияр.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Телеканал QazSport

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