Прямая трансляция матча "Барыса" с лидером конференции КХЛ

Сегодня, 2 декабря, казахстанский "Барыс" сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом" в рамках Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. Онлайн-трансляция будет доступна по этой ссылке.

Перед этим матчем "Автомобилист", набрав 51 балл, лидирует в таблице Восточной конференции, в которой "Барыс" с 33 очками находится на восьмой строчке.

Напомним, что в предыдущей игре казахстанский клуб победил челябинский "Трактор" (4:1) и этим самым прервал серию из трех поражений подряд.

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