КХЛ
Прямая трансляция матча "Барыса" с командой из "Запада" КХЛ

Сегодня, 17 ноября, столичный "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит "Сочи", передают Vesti.kz.

Игра пройдет в Сочи и начнется в 21:30 по времени Астаны. Встречу в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала

"Барыс", имея в активе 23 очка, идет восьмым в таблице Восточной конференции, тогда как "Сочи" с 16 очками находится на последней, 11-й строчке на "Западе".

В лазарете казахстанского клуба находятся Никита Бояркин и Тайлер Уотерспун.

Следующие два матча в КХЛ "Барыс" проведет на своем льду против уфимского "Салавата Юлаева" (21 ноября) и омского "Авангарда" (23 ноября).

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Краснодарский край, Сочи   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 21:30   •   закончен
Сочи
Сочи
(Сочи)
1:2 ОТ
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Сочи

6%

Ничья

8%

Барыс

86%

Проголосовало 115 человек

