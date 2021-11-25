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Прямая трансляция матча "Барыса" с командой из топ-8 "Запада" в КХЛ

Прямая трансляция матча "Барыса" с командой из топ-8 "Запада" в КХЛ
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Сегодня, 25 ноября, "Барыс" проведет очередной матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз столичный клуб дома примет "Торпедо" из Нижнего Новгорода. Начало - в 19:30. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой подопечные Юрия Михайлиса с 28 очками идут на десятом месте в таблице Восточной конференции, тогда как "Торпедо" с 34 очками располагается на восьмой строчке на "Западе".

Астанчане подходят к предстоящей встрече, имея в активе две победы подряд - над "Северсталью" (4:2 ОТ) и минским "Динамо" (3:2 Б).

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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