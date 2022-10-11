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Прямая трансляция матча "Барыса" с аутсайдером Западной конференции КХЛ

Прямая трансляция матча "Барыса" с аутсайдером Западной конференции КХЛ
©ХК "Барыс"

Сегодня, 11 октября, ХК "Барыс" проведет домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Андрея Скабелки в Астане сыграют с китайским "Куньлунь Ред Стар". Встреча начнется в 19:30 по столичному времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал Qazsport. Онлайн-трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.

"Барыс" в 16 матчах набрал 17 очков и занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. "Куньлунь" же является аутсайдером на "Западе"  - 15 баллов после 17 игр и предпоследнее 11-е место. 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Куньлунь

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