Прямая трансляция матча "Барыс" - "Салават Юлаев" в КХЛ

Сегодня, 21 ноября, казахстанский "Барыс" сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. Онлайн-трансляция будет доступна по этой ссылке.

Перед этой игрой "Салават Юлаев", набрав 41 балл, располагается на четвертом месте в Восточной конференции, в которой "Барыс" с 28 очками находится на предпоследней, десятой строчке.

Отметим, что казахстанский клуб с поражения от хабаровского "Амура" (1:3) начал очередную домашнюю серию в КХЛ.

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