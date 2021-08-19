Прямая трансляция контрольного матча "Барыса" против сборной Беларуси

Сегодня, 19 августа, казахстанский "Барыс" проведет первый товарищеский матч со сборной Беларуси по хоккею, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Минске и начнется в 18:00 по времени Нур-Султана. Предстоящую игру по медицинским причинам пропустят нападающие "Барыса" Кирилл Савицкий и Кристиан Томас.

Вторая контрольная игра между командами намечена на 21 августа.

На прошлой неделе "Барыс" стал победителем Кубка Президента Казахстана, обыграв в финале карагандинскую "Сарыарку".

Новый сезон в КХЛ подопечные Юрия Михайлиса начнут 3 сентября домашним матчем против уфимского "Салавата Юлаева".

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