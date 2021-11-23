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Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" в КХЛ против минского "Динамо"

Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" в КХЛ против минского "Динамо"
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Сегодня, 23 ноября, казахстанский "Барыс" проведет очередной домашний матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса примут минское "Динамо". Начало игры в 19:30 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

"Барыс", набрав 26 очков после 30 матчей, занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Минское "Динамо" (34) идет восьмым на "Западе".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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