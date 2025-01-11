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Прямая трансляция дерби с участием "Барыса" в КХЛ

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Прямая трансляция дерби с участием "Барыса" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 11 января, в Казани (Республика Татарстан, Россия) пройдет матч регулярного чемпионата КХЛ между местным "Ак Барсом" и астанинским "Барысом". Эту встречу любители хоккея смогут увидеть в прямом эфире, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 11 января, в Казани (Республика Татарстан, Россия) пройдет матч регулярного чемпионата КХЛ между местным "Ак Барсом" и астанинским "Барысом". Эту встречу любители хоккея смогут увидеть в прямом эфире, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет на "Татнефть-Арене" и начнется в 19:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport.

"Ак Барс" подходит к матчу в хорошем настроении, так как в среду команда разгромила "Салават Юлаев" (5:1). Казанцы занимают третье место в таблице восточной конференции (54 очка).

А вот "Барыс" идет на серии из девяти поражений, которая длится на протяжении трех с лишним недель. Казахстанский клуб располагается на предпоследнем 11-м месте в восточной конференции (24 балла).

Ранее стало известно, что "Барыс" продлил контракт со своим вратарем. Ему увеличили зарплату примерно в 3,5 раза.

Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Казахстан Россия Татарстан Ак Барс Салават Юлаев Телеканал QazSport

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