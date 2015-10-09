Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Прямая трансляция четвёртого матча "Барыса" в КХЛ

Сегодня, 15 сентября, астанинский "Барыс" сыграет с московским "Динамо" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Астане и начнётся в 19:30. Ссылки на прямую трансляцию будут доступны ближе к игре здесь.

Напомним, что в предыдущих трёх играх "Барыс" одержал две победы и потерпел одно поражение: "Трактор" (4:3 ОТ), "Амур" (4:3 Б) и "Динамо-Минск" (1:3).

"Барыс" занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав четыре очка после трёх игр. Московское "Динамо" находится на предпоследней, 10-й строчке на "Западе", имея три балла после четырёх матчей.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:30   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Динамо М
Динамо М
(Москва)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Динамо М
Проголосовало 2 человек

