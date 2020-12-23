"Противостояние обрело статус принципиального". КХЛ - о матче "Авангарда" с "Барысом"

Континентальная хоккейная лига
(КХЛ) на своем сайте
представила превью к матчу "Авангард" - "Барыс"
, отметив, что матч будет принципиальным.
Встреча пройдет сегодня, 23 декабря, в Балашихе и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.
"Авангард" успешно вернулся после международной паузы, победив "Куньлунь" (5:1). Отметился дублем Иржи Секач, сыгравший впервые за месяц. Не забивает на протяжении 21 матча подряд форвард Клим Костин. "Барыс" продлил удачную серию до трех встреч, одолев "Торпедо" (3:2 ОТ). По игре в овертаймах "барсам" нет равных на "Востоке" (пять побед в дополнительное время). Из последних восьми матчей команда проиграла лишь один.
"Ястребы" прочно удерживаются на второй строчке Восточной конференции, "Барыс" укрепляет позиции в зоне плей-офф.
Три матча подряд набирает очки форвард "Авангарда" Корбэн Найт (1+2), для его одноклубника Ильи Каблукова следующий голевой пас станет 100-м в КХЛ. Три и четыре игры соответственно насчитывают результативные серии хоккеистов "Барыса" Даррена Дица (2+1) и Линуса Виделля (1+3).
Противостояние "Авангарда" и "Барыса" в последние годы обрело статус принципиального. 19 ноября сильнее оказалась команда Боба Хартли - 5:2, два гола забил Денис Зернов", - говорится в тексте.
Напомним, что "Барыс"
к этой игре подходит с серией из трех гостевых побед. Ранее были обыграны "Трактор" (4:2), "Куньлунь" (2:1 ОТ) и "Торпедо" (3:2 ОТ).
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне