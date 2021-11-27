"Противник нанес много бросков". Тренер "Витязя" высказался о ключевом моменте победы над "Барысом"

Главный тренер "Витязя" Юрий Бабенко прокомментировал победу своей команды над "Барысом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Шайба.kz". Он также поздравил казахстанский клуб с днем рождения.

- В первую очередь поздравляю вас с праздником, знаменательное событие. Также поздравил ребят своих, болельщиков с победой. Непростой матч. Очень много играли в нашей зоне, очень много противник нанес бросков. Но надо отдать должное, что в ключевой момент выстояли в меньшинстве и серьезно отнеслись к своим моментам.

- Ваша команда немало забивает, в вашем составе лучший снайпер лиги, хотя турнирное положение не совсем завидное. С чем это связано?

- Пропускаем много. Забиваем достаточно, а пропускаем еще больше. В начале сезона много пропускали в меньшинстве, сейчас немного исправили ситуацию. Когда более-менее строго играем, то результат положительный. Улучшаемся, стараемся работать. Сегодня, в частности, соперник много времени провел в нашей зоне и много бросков было, тем не менее глобальных ошибок в обороне не допустили.

Напомним, "Барыс" потерпел домашнее поражение со счетом 1:3 и прервал победную серию. Следующий матч команда проведет в Нур-Султане 2 декабря против московского "Динамо".