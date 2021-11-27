"Барыс" потерпел поражение от "Витязя" и прервал победную серию

ХК "Барыс" потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 27 ноября, казахстанский клуб в Нур-Султане принимал подольский "Витязь" и уступил со счетом 1:3.

Гости повели в счете на шестой минуте благодаря голу Нико Оямяки. Затем Иван Володин на 28-й закрепил успех.

"Барыс" отыграл одну шайбу в большинстве на 31-й минуте усилиями Томаша Юрчо, которому ассистировали Кертис Волк и Линден Вей. Но сравнять не смог, а за две минуты до финальной сирены Федор Малыхин установил окончательный счет.

Подробнее со статистикой можно ознакомиться здесь.

Казахстанский клуб прервал победную серию, составлявшую три матча, и остался на девятом месте Восточной конференции. Следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут в Нур-Султане 2 декабря против московского "Динамо".