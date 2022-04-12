Пропустит ЧМ? В "Металлурге" рассказали о состоянии игрока сборной Казахстана после удара шайбой в голову

Защитника сборной Казахстана и "Металлурга" Алексея Маклюкова выписали из больницы, сообщает AllHockey.ru.

Об этом изданию рассказал вице-президент российского клуба Сергей Ласьков. Игрок национальной команды, скорее всего, пропустит майский чемпионат мира.

"Лешу Маклюкова выписали из больницы, но этот сезон для него закончился. Ему нужно прийти в себя, чтобы быть готовым к следующему сезону", - сказал Ласьков.

Добавим, что на 48-й минуте седьмого матча четвертьфинальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским "Авангардом" (4:0) Маклюков покинул лед на носилках после попадания шайбы в голову.

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