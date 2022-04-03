В "Металлурге" рассказали о состоянии здоровья казахстанского хоккеиста

Общее состояние здоровья казахстанского хоккеиста магнитогорского "Металлурга" Алексея Маклюкова, получившего травму головы в матче с омским "Авангардом", улучшилось, врачи продолжают наблюдение за ним в госпитале, сообщил РИА Новости первый вице-президент "Магнитки" Сергей Ласьков.

"Металлург" 30 марта обыграл омский "Авангард" (4:0) в седьмом матче полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ и вышел в финал. Маклюков не смог продолжить игру после того, как шайба попала ему в ухо.

Хоккеиста сборной Казахстана унесли со льда на носилках. Он головой блокировал бросок

"Алексей чувствует себя лучше. Но на данный момент вопрос о его выписке из больницы не стоит", - сказал Ласьков.

В финале Восточной конференции "Металлург" сыграет с челябинским "Трактором". Первая встреча состоится 3 апреля в Магнитогорске.