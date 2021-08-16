Проберутся в Кубок Гагарина, или как "Барыс" должен заиграть в новом сезоне КХЛ

ХК "Барыс" одержал волевую победу на домашнем Кубке Президента, а его игра обнадежила казахстанских фанатов перед стартом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичный клуб уступил в первом туре карагандинской "Сарыарке" (3:4), а затем подопечных Юрия Михайлиса было уже не остановить. Без ошибок и трудностей не обошлось, но в трех встречах забито 17 шайб. С другой стороны, соперники были классом пониже, и им нельзя было проиграть.

Способен ли "Барыс" биться за выход в плей-офф КХЛ? Обойти как минимум нужно четырех оппонентов. "Куньлунь", "Амур" или "Адмирал" выглядят проходимыми, а вот выше все на порядок сложнее. Основные конкуренты казахстанцев - это "Нефтехимик", "Трактор", "Сибирь" и "Автомобилист".

Борьба будет сложной, но если "Барыс" не потеряет темп, который уже набрал, то вполне может закрепиться в этой гонке. Соперники примерно близкие по силам. И столичный клуб - не явный аутсайдер. Другие клубы, такие как "Ак Барс", "Салават Юлаев", "Авангард" и "Металлург", фавориты турнира.

Это просто иная лига, куда "Барыс" просто так не попадет. Бой даст, очки отберет, а за место в топ-4 вряд ли зацепится. С пятого по девятое - места, которые столичной команде по силам. Но тут присутствует серьезный риск: можно оказаться как в плей-офф, так и отправиться в компанию к неудачникам сезона.

"Барыс" будет балансировать на грани. Если запал у канадцев не улетучится, то шансы на выход в Кубок Гагарина очень неплохие, если нет, то нужно будет цепляться за ошибки конкурентов. Предположим, что "Барыс" до последнего станет состязаться с соперниками, а проигравший в гонке выявится в заключительные дни.

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Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ столичный клуб стартует домашними матчами - 3 сентября "Барыс" начнет серию игр встречей с уфимским "Салаватом Юлаевым".

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