 bYaNHltLTo46XDsXTtekgxgbArUiO2Mo4Fuib26y
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Сколько заработали спортсмены на Олимпиаде-2020 Медальный зачет ОИ-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Проберутся в Кубок Гагарина, или как "Барыс" должен заиграть в новом сезоне КХЛ

Проберутся в Кубок Гагарина, или как "Барыс" должен заиграть в новом сезоне КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ

ХК "Барыс" одержал волевую победу на домашнем Кубке Президента, а его игра обнадежила казахстанских фанатов перед стартом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичный клуб уступил в первом туре карагандинской "Сарыарке" (3:4), а затем подопечных Юрия Михайлиса было уже не остановить. Без ошибок и трудностей не обошлось, но в трех встречах забито 17 шайб. С другой стороны, соперники были классом пониже, и им нельзя было проиграть.

Способен ли "Барыс" биться за выход в плей-офф КХЛ? Обойти как минимум нужно четырех оппонентов. "Куньлунь", "Амур" или "Адмирал" выглядят проходимыми, а вот выше все на порядок сложнее. Основные конкуренты казахстанцев - это "Нефтехимик", "Трактор", "Сибирь" и "Автомобилист".

Борьба будет сложной, но если "Барыс" не потеряет темп, который уже набрал, то вполне может закрепиться в этой гонке. Соперники примерно близкие по силам. И столичный клуб - не явный аутсайдер. Другие клубы, такие как "Ак Барс", "Салават Юлаев", "Авангард" и "Металлург", фавориты турнира.

Это просто иная лига, куда "Барыс" просто так не попадет. Бой даст, очки отберет, а за место в топ-4 вряд ли зацепится. С пятого по девятое - места, которые столичной команде по силам. Но тут присутствует серьезный риск: можно оказаться как в плей-офф, так и отправиться в компанию к неудачникам сезона.

"Барыс" будет балансировать на грани. Если запал у канадцев не улетучится, то шансы на выход в Кубок Гагарина очень неплохие, если нет, то нужно будет цепляться за ошибки конкурентов. Предположим, что "Барыс" до последнего станет состязаться с соперниками, а проигравший в гонке выявится в заключительные дни.

Канадский легионер приехал в "Барыс" за пару дней до Кубка Президента и стал первым снайпером. Как он сыграет в КХЛ?

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ столичный клуб стартует домашними матчами - 3 сентября "Барыс" начнет серию игр встречей с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Разрывной "Барыс", или как зарядило столичную команду поражение от "Сарыарки" на Кубке Президента

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий Сарыарка Торпедо УК ХК Куньлунь Ак Барс Металлург Салават Юлаев Авангард Сибирь

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:02
Хоккей
"Барыс" проведет два товарищеских матча "Барыс" проведет два товарищеских матча
Вчера , 22:31
Хоккей
Проберутся в Кубок Гагарина, или как "Барыс" должен заиграть в новом сезоне КХЛ Проберутся в Кубок Гагарина, или как "Барыс" должен заиграть в новом сезоне КХЛ
Вчера , 18:05
Хоккей
Канадский легионер приехал в "Барыс" за пару дней до Кубка Президента и стал первым снайпером. Как он сыграет в КХЛ? Канадский легионер приехал в "Барыс" за пару дней до Кубка Президента и стал первым снайпером. Как он сыграет в КХЛ?
Вчера , 16:27
Хоккей
"Торпедо" наказало хоккеиста за расистский жест в адрес игрока китайского клуба КХЛ "Торпедо" наказало хоккеиста за расистский жест в адрес игрока китайского клуба КХЛ
Вчера , 15:54
Хоккей
Разрывной "Барыс", или как зарядило столичную команду поражение от "Сарыарки" на Кубке Президента Разрывной "Барыс", или как зарядило столичную команду поражение от "Сарыарки" на Кубке Президента
Вчера , 08:21
Хоккей
"Его необходимо вывести на чистую воду". "Куньлунь" сделал заявление и опроверг слова игрока "Торпедо" "Его необходимо вывести на чистую воду". "Куньлунь" сделал заявление и опроверг слова игрока "Торпедо"
15 августа, 22:40
Хоккей
"Я доволен". Михайлис - о завоеванном трофее, новичках "Барыса" и выборе вратаря "Я доволен". Михайлис - о завоеванном трофее, новичках "Барыса" и выборе вратаря
15 августа, 20:55
Хоккей
Тренер "Барыса" объяснил расставание с канадским хоккеистом через месяц после перехода Тренер "Барыса" объяснил расставание с канадским хоккеистом через месяц после перехода
15 августа, 19:25
Хоккей
"Барыс" завоевал трофей перед стартом в новом сезоне КХЛ "Барыс" завоевал трофей перед стартом в новом сезоне КХЛ
15 августа, 14:24
Хоккей
Клуб КХЛ обыграл "Торпедо" и стал третьим на Кубке Президента Клуб КХЛ обыграл "Торпедо" и стал третьим на Кубке Президента
15 августа, 08:25
Хоккей
Прямая трансляция матча за третье место и финала Кубка Президента с участием "Барыса" Прямая трансляция матча за третье место и финала Кубка Президента с участием "Барыса"
13 августа, 20:37
Хоккей
Готовы отправить домой? Как "Барыс" может дать последний шанс российскому защитнику до старта в КХЛ Готовы отправить домой? Как "Барыс" может дать последний шанс российскому защитнику до старта в КХЛ
13 августа, 20:21
Хоккей
Казахстанская хитрость, или как "Барыс" с "Сарыаркой" почти высадили конкурента из КХЛ Казахстанская хитрость, или как "Барыс" с "Сарыаркой" почти высадили конкурента из КХЛ
13 августа, 16:02
Хоккей
"Еще рано давать оценки". Михайлис - о первой победе "Барыса", молодежи и новых правилах "Еще рано давать оценки". Михайлис - о первой победе "Барыса", молодежи и новых правилах
13 августа, 14:59
Хоккей
"Барыс" разорвал "Куньлунь" за пару минут, или как казахстанский клуб обнажил свою игру перед стартом в КХЛ "Барыс" разорвал "Куньлунь" за пару минут, или как казахстанский клуб обнажил свою игру перед стартом в КХЛ
12 августа, 22:34
Хоккей
"Была совсем другая команда". Игроки "Барыса" высказались о победе над соперником из КХЛ "Была совсем другая команда". Игроки "Барыса" высказались о победе над соперником из КХЛ
12 августа, 21:44
Хоккей
Четыре гола за три минуты. "Барыс" разгромил "Куньлунь" и одержал первую победу в межсезонье Четыре гола за три минуты. "Барыс" разгромил "Куньлунь" и одержал первую победу в межсезонье
12 августа, 20:36
Хоккей
Победная шайба и дуплет, или как экс-игроки "Барыса" стартовали в клубах - конкурентах по КХЛ Победная шайба и дуплет, или как экс-игроки "Барыса" стартовали в клубах - конкурентах по КХЛ
12 августа, 14:21
Хоккей
Не спасли даже легионеры. Почему "Барыс" слабо стартовал в сезоне Не спасли даже легионеры. Почему "Барыс" слабо стартовал в сезоне
12 августа, 12:15
Хоккей
"Немного удивился". Новичок "Барыса" - о предложении клуба, дебюте и поражении от "Сарыарки" "Немного удивился". Новичок "Барыса" - о предложении клуба, дебюте и поражении от "Сарыарки"
11 августа, 21:37
Хоккей
"Барыс" проиграл "Сарыарке" в первом официальном матче межсезонья "Барыс" проиграл "Сарыарке" в первом официальном матче межсезонья
11 августа, 20:17
Хоккей
90 очков от 17-летнего казахстанского бомбардира, или кого подписал "Барыс" до старта в КХЛ 90 очков от 17-летнего казахстанского бомбардира, или кого подписал "Барыс" до старта в КХЛ
11 августа, 18:37
Хоккей
"Барыс" назвал состав на первый предсезонный матч "Барыс" назвал состав на первый предсезонный матч
11 августа, 17:42
Хоккей
"Торпедо" трижды отыгралось, но проиграло клубу КХЛ на старте Кубка Президента РК "Торпедо" трижды отыгралось, но проиграло клубу КХЛ на старте Кубка Президента РК
11 августа, 14:39
Хоккей
Проверенная схема и состав без глубины, или чего ждать от "Барыса" в новом сезоне КХЛ Проверенная схема и состав без глубины, или чего ждать от "Барыса" в новом сезоне КХЛ
11 августа, 11:46
Хоккей
"Барыс" объявил состав на Кубок Президента Казахстана "Барыс" объявил состав на Кубок Президента Казахстана
11 августа, 11:01
Хоккей
Прямая трансляция стартового матча "Барыса" в Кубке Президента Казахстана Прямая трансляция стартового матча "Барыса" в Кубке Президента Казахстана
10 августа, 22:15
Хоккей
Новые легионеры, Фрэттин или казахстанцы. Кто будет определять игру "Барыса" в новом сезоне КХЛ Новые легионеры, Фрэттин или казахстанцы. Кто будет определять игру "Барыса" в новом сезоне КХЛ
10 августа, 16:55
Хоккей
Еще "попылят" перед уходом из "Барыса", или кто потащит казахстанский клуб в Кубок Гагарина Еще "попылят" перед уходом из "Барыса", или кто потащит казахстанский клуб в Кубок Гагарина
10 августа, 16:13
Хоккей
"Барыс" объявил о контрактах с четырьмя хоккеистами "Барыс" объявил о контрактах с четырьмя хоккеистами
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus