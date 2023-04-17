Призер чемпионата мира может перейти в "Барыс"

Чешский хоккеист Давид Скленичка может продолжить карьеру в "Барысе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на iSport.cz.

Отмечается, что он станет игроком казахстанского клуба с 1 мая.

Защитнику 26 лет, в прошлом сезоне играл за шведский "Брюнес", в 50 матчах чемпионата за клуб набрал 31 (7+24) очко.

Скленичка выступал за национальную сборную на четырех чемпионатах мира и Олимпиаде в Пекине. На ЧМ-2022 становился бронзовым призером.

В его карьере также были "Шкода Пльзень", "Лаваль Рокет", "Йокерит".

Напомним, что "Барыс" финишировал на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции и остался за бортом плей-офф КХЛ сезона-2022/2023.

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