"Позор, пике и ужас". В России объяснили победу "Барыса" над "Авангардом"

Казахстанский "Барыс" нанес шестое поражение омскому "Авангарду", а "Чемпионат" разобрал очередную неудачу российского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz. Столичная команда поправила свое положение на "Востоке".

"Барыс" забил пять шайб конкурентам из Омска, а в России назвали игроков, которые провалили матч.

"Последние матчи "Авангарда" заставляют редакторов СМИ искать новые синонимы к словам "позор", "пике" и "ужас", потому что проигрышная серия не думает заканчиваться, а повторяться тоже не хочется. Не стал облегчением и выезд в город, который скоро снова станет Астаной. Бывший тренер "ястребов" Андрей Скабелка продлил мучения еще на матч.

Ему в этом больше помогали игроки "Авангарда". Станислав Галимов плохо сыграл в моменте с первым пропущенным голом и проспал четвертый, Наиль Якупов побежал меняться перед второй шайбой и фактически оставил партнеров в меньшинстве. К чести "Авангарда", после 1:4 они дважды забили и могли подобраться к камбэку, но главное слово - "могли", а не "смогли". Завтра омичи попробуют взять реванш", - пишет издание.

Добавим, что после повторной встречи с омичами, которая пройдет сегодня, 16 сентября, казахстанский клуб проведет еще две игры в Нур-Султане - с "Сибирью" (18 сентября) и "Автомобилистом" (19 сентября).

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