Появились подробности о состоянии хоккеиста сборной Казахстана после жуткой травмы

Первый вице-президент магнитогорского "Металлурга" Сергей Ласьков оценил состояние хоккеиста сборной Казахстана Алексея Маклюкова, получившего травму в матче с омским "Авангардом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Магнитка" со счетом 4:0 обыграла омичей в седьмом матче полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ и вышла в финал. Маклюков не смог продолжить игру после того, как шайба попала ему в ухо.



Ласьков отметил, что общее состояние игрока - удовлетворительное. Сейчас его перевели в обычную палату, но доступ посторонним к нему запрещен. Только супруга может его навещать.

"Постарались сделать так, чтобы его не донимали. Алексею предстоит сегодня и завтра провести еще несколько медобследований, врачи продолжают работу, и на данный момент ничего серьезного они не выявили. Есть определенная травма, конкретнее о ней можно будет сказать ближе к концу недели. Да, у него выявили небольшое сотрясение мозга, но Леша - оптимист, всегда говорит, что все нормально. Реакция адекватная", - сообщил Ласьков РИА Новости.

Отметим, что Маклюков является уроженцем России. В 2018 году получил гражданство Казахстана и начал выступать за национальную команду, в составе которой принимал участие в первом дивизионе чемпионата мира-2019, квалификационном отборе на зимние Олимпийские игры-2022 и ЧМ-2021.

За "Металлург" играет с прошлого года, до этого выступал за "Барыс". Также в его карьере были "Номад" и московское "Динамо".