Появилась реакция главного тренера на первую отставку в КХЛ

Экс-наставник хоккейного клуба "Авангард" Дмитрий Рябыкин прокомментировал свое увольнение. Исполнять обязанности главного тренера омской команды будет Михаил Кравец, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Конкурент "Барыса" решил судьбу главного тренера

"Решение об увольнении стало для меня неожиданностью. Руководство со мной его не обсуждало. Принято оно было сегодня, сегодня же мне и сообщили об этом. В клубе я не останусь, о новом месте работы ничего говорить пока не буду", - прокомментировал Городу55 Рябыкин.



Напомним, что "Авангард" является конкурентом "Барыса" по Восточной конференции, в которой астанчане с 17 очками идут шестыми, а омичи с 13 очками располагаются на восьмой строчке.

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