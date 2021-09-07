Последние пару лет "Барыс" был действительно хорош - видеоинтервью шведского новичка о трудном старте и целях на сезон

Шведский нападающий Якоб Берглунд прибыл в Нур-Султан и уже присоединился к "Барысу" после успешного медосмотра, сообщают Vesti.kz.

В видеоинтервью пресс-службе клуба он оценил старт сезона, а также выразил уверенность, что впереди будет хороший чемпионат.

"Агенты вели переговоры некоторое время. В конечном итоге удалось договориться. Все произошло довольно быстро. Я играл здесь, кажется, дважды. Здесь всегда хорошая атмосфера, красивый город. Я был здесь только зимой, было немного холоднее, чем сейчас. Но все же здесь действительно красиво, потрясающие болельщики. Особо ни с кем не разговаривал, прежде, чем приехать сюда. Но я знал Якоба Лилью. Знаю пару других игроков, которые играли здесь. Все, с кем я разговаривал, получали удовольствие, находясь здесь.

Я прилетел сегодня утром, прошел медицинское обследование, затем сразу сюда на тренировку.

Последние пару лет "Барыс" был действительно хорош. Я не вижу причин, по которым мы должны быть хуже в этом году. У нас хорошая команда.

Да, был трудный старт, но это всего две игры против сильных команд. Я думаю, мы сможем провести действительно хороший сезон", - сказал Берглунд.

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