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"Поднялся после нокаута". В России восхитились первым матчем "Барыса" против "Магнитки" в плей-офф Кубка Гагарина

В серии повел российский клуб.

"Поднялся после нокаута". В России восхитились первым матчем "Барыса" против "Магнитки" в плей-офф Кубка Гагарина
Фото: КХЛ©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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"Матч ТВ" не обошел вниманием встречу "Металлурга" и "Барыса" в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, отметив победу уральцев со счетом 7:4 в словно лихой ковбойской перестрелке.

Второй матч команды проведут 4 марта в Магнитогорске.

"Невероятно, но уже в первом поединке плей-офф шайба побывала в воротах более десяти раз! Соперники не брали время на раскачку, открыв счет уже на 37-й секунде встречи. Отличился магнитогорец Егор Коробкин. Гости на этот неожиданный гол ответили шквалом атак и уже к первому перерыву уверенно вели 3:1. Настоящим героем первого периода стал 23-летний казахстанец Кирилл Панюков, принявший участие во всех результативных атаках - 3 (1+2) очка.

После третьей шайбы "Металлург" даже заменил в воротах олимпийского чемпиона Василия Кошечкина на Юхо Олкинуору. И после перерыва забросили четыре шайбы за 14 минут. "Барыс" после нокаута в середине матча поднялся и даже вновь сократил разрыв до минимума - 5:4. Но дальнейшие попытки казахстанцев отыграться привели лишь к тому, что магнитогорцы забросили в их ворота еще две шайбы.

7:4! Ну и ну. Отметим, что еще одну шайбу "Барыса", влетевшую в ворота хозяев на 58-й минуте судьи не засчитали. Что два последних гола в этом матче магнитогорцы забили за 15 секунд. Что пять шайб из 11 были заброшены в большинстве. И что в составе победителей особенно отличились защитник Егор Яковлев и нападающий Николай Голдобин, перешедший из ЦСКА по ходу сезона. У обоих по дублю. А на счету Николая, пожалуй, еще и самая красивая шайба в этом матче, которую он завел в пустой угол, объехав ворота.

То ли еще будет во второй встрече?! "Магнитка" и "Барыс" - старые соперники по плей-офф. Между собой они встречаются уже в четвертый раз. Год назад победа досталась казахстанцам - 4-1 в серии. В 2017-м еще более убедительную викторию праздновали уральцы - 4:0. А самое упорное противостояние пришлось на 2012 год. Тогда "Металлург" победил со счетом 4-3. И, кстати, тоже в первом раунде.

Так что ждем не менее безумного продолжения! Второй матч - 4 марта", - говорится в тексте.

"Барыс" вел 3:1, но крупно проиграл "Металлургу" в первом матче плей-офф КХЛ

Напомним, что после второй игры команды переедут в Нур-Султан, где сыграют 6 и 8 марта. Серия продлится до четырех побед. "Магнитка" ведет в ней 1-0.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей Металлург

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