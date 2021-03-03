"Первоклассное зрелище". КХЛ выделила главные моменты первого матча "Барыса" в плей-офф Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) пробежалась по главным событиям матча "Металлург" - "Барыс" в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

"Барыс" вел 3:1, но крупно проиграл "Металлургу" в первом матче плей-офф КХЛ

"Магнитогорский блокбастер": 11 шайб и камбэк

"Металлург" и "Барыс" подарили болельщикам первоклассное зрелище: силовые приемы, тонкие передачи и красивые голы сыпались, словно из рога изобилия. Дебютную шайбу розыгрыша Кубка Гагарина - 2021, которую забросил Егор Коробкин, пришлось ждать всего 37 секунд. Быстрый гол задал темп встрече: команды действовали "без ворот", легко забивая и тут же пропуская. У вратарей игра не заладилась - именитым ветеранам Василию Кошечкину и Хенрику Карлссону пришлось досрочно уйти на замену.

У полевых игроков все "залетало", но в обороне дела совсем не шли. Символом такого хоккея стал Сергей Мозякин: сначала легендарный форвард попал под силовой прием и "привез" гол в свои ворота, но потом сам забросил важную шайбу.

Идеальный дебют Голдобина

Для 25-летнего Николая Голдобина матч стал первым в Кубке Гагарина. Нападающий "Металлурга" выложился на 200%, внеся огромный вклад в победу над "Барысом". Во втором периоде Голдобин сделал дубль за пять минут, ранее записав в актив голевую передачу. Особенно красивым получился первый гол: форвард продемонстрировал шикарную технику и закатил шайбу в уже пустые ворота.

"У меня вообще не было как такового плей-офф в жизни. Была нервозность небольшая, но ребята поддержали. Я готов! Много эмоций, чувствуется офигенно все", - рассказал Голдобин".

Напомним, что второй матч пройдет 4 марта в Магнитогорске, после него команды переедут в Нур-Султан, где сыграют 6 и 8 марта. Серия продлится до четырех побед. "Магнитка" ведет в ней 1-0.

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