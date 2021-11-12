Первая ракетка Казахстана посетила тренировку "Барыса"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина побывала на тренировке хоккейного клуба "Барыс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба столичной команды, Рыбакина совместно с вратарями Никитой Бояркиным и Андреем Шутовым провела небольшой челлендж - пробовала забить гол с подачи теннисным мячом. А нападающие Дмитрий Гурков и Егор Петухов презентовали Елене именной свитер "Барыса" с номером 99.

Напомним, что ранее Рыбакина установила новый рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), впервые в карьере попав в топ-15.