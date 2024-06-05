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Реклама Новости спорта Хоккей КХЛ Сегодня 15:11 Комментарии Паскуале близок к уходу из "Барыса" ©ХК "Барыс" Голкипер "Барыса" Эдвард Паскуале больше не работает с агентом Алешей Пилко, передают Vesti.kz со ссылкой на Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ. Отмечается, что с большой долей вероятности канадец покинет состав казахстанского клуба. Пилко ранее заявил, что у Паскуале имеется действующий контракт с "Барысом". Паскуале выступал за "Барыс" в сезоне-2019/20, после чего играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ярославский "Локомотив" и магнитогорский "Металлург". Перед сезоном-2023/24 вернулся в казахстанскую команду, за которую провел 36 игр и пропустил 103 шайбы. Ранее стало известно, что 20-летний нападающий может пополнить состав "Барыса". Поделиться в соц. сетях:













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