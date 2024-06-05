Паскуале близок к уходу из "Барыса"

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Паскуале выступал за "Барыс" в сезоне-2019/20, после чего играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ярославский "Локомотив" и магнитогорский "Металлург". Перед сезоном-2023/24 вернулся в казахстанскую команду, за которую провел 36 игр и пропустил 103 шайбы.
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