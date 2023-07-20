Паскуале обратился к болельщикам после возвращения в "Барыс"

Вернувшийся в "Барыс" вратарь Эдди Паскуале поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ, сообщают Vesti.kz. Он передал привет болельщикам команды.

Напомним, Паскуале начинал свою карьеру в Канаде, играл в НХЛ за "Виннипег Джетс" и "Тампа-Бэй". В 2019 году перешел в Континентальную хоккейную лигу в "Барыс". Затем выступал за ярославский "Локомотив" и магнитогорский "Металлург". Его новое одностороннее соглашение с казахстанским клубом рассчитано на два сезона.

"Я наслаждался пребыванием в "Барысе". Я думаю, в этом году у нас будет хорошая команда, многие хорошие игроки вернулись. Впереди много игр и перелетов, но мы сделаем все возможное. Будем усердно тренироваться и посмотрим, как сложится сезон. Привет болельщикам "Барыса". Эдди Паскуале вернулся в Казахстан! Готов ко сборам и жду отличного сезона", - сказал вратарь.

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