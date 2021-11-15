Озвучена причина отставки экс-тренера "Барыса"

Комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший объяснил уход Андрея Скабелки из ярославского "Локомотива", на место которого пришел Игорь Никитин, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Там больше давило на Яковлева (президент клуба) то, что освободился Никитин. Его меньше тревожила работа Скабелки - он боялся, что другая команда перехватит Никитина и он будет кусать локти, потому принял непростое решение об увольнении Скабелки. Многие главные тренеры подвисли после того, как ЦСКА неожиданно отказался от Никитина, и Скабелке здесь не повезло в том плане, что генеральный менеджер хотел видеть другого тренера", - приводит его слова "Чемпионат".

Напомним, что 50-летний Скабелка тренировал "Барыс" в период 2018-2020 годов, с ним астанчане дважды проходили первый раунд Кубка Гагарина. Также он возглавлял сборную Казахстана.