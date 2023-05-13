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"Отказник" от сборной Казахстана рассказал о переходе в новый клуб

"Отказник" от сборной Казахстана рассказал о переходе в новый клуб
©ХК "Барыс"

Экс-игрок "Барыса" и сборной Казахстана Дмитрий Шевченко рассказал о переходе в "Амур".

- Дмитрий, как ты решил перебраться на Дальний Восток? 

- В конце сезона поступило предложение. "Амур" вышел на меня первым из команд КХЛ. Посоветовался с парнями, которые играли и играют в Хабаровске, поговорил с женой, и, можно сказать, легко принял это решение.  

- С кем ты разговаривал про Хабаровск? 

- Я позвонил Паше Махановскому, вместе с ним был на сборах в "Авангарде". Также знаю Ваню Николишина, он мне много хорошего рассказал про Хабаровск, то, что город живет хоккеем, все условия здесь созданы. Конечно, ребята отметили, что есть нюансы касаемо перелетов. Но и к этому можно привыкнуть, а тренеры и медицинский персонал клуба в этом помогут. Сказали, что во время сезона в Хабаровске большое внимание уделяется отдыху. 

- В наших социальных сетях тебя приняли по-доброму. Многие написали, что заменишь как раз Павла Махановского. Ты уже знаешь свою роль в команде? 

- Загадывать - не очень правильно. Поездка в Омск меня сильно закалила. Я готов ко всему. Тренер скажет, что он хочет от меня на льду, а я буду исполнять. Забивать голы и отдавать передачи – это прямая обязанность каждого нападающего. 

- В Омске играл не так много, как, наверное, тебе хотелось. Игровая практика для тебя определяющий показатель при выборе нового клуба?

- Да, конечно. Думал, что в "Амуре" у меня будет гораздо больше шансов проявить себя и расти как игроку. В Омске была большая конкуренция за попадание в состав. Было пять-шесть игроков одного плана. Можно сказать, бились за попадание в состав. Я понимал, что среди всех конкурентов я был менее титулованным и меньше остальных был знаком с тренером, с его требованиями. В первый год мне было тяжело. Но когда вернулся из "Авангарда" в "Барыс", у меня появилось игровое время, и я в полной мере осознал, что именно от меня хотел Боб Хартли. Я старался это реализовать в "Барысе". Очень много полезных деталей и нюансов он рассказал. 

- Что именно почерпнул от Боба Хартли? 

- В первую очередь – игра "под воротами". Я сделал большой "апгрейд" в этом компоненте благодаря Бобу Хартли. Он много уделял этому внимания, а я старался впитывать, как правильно закрывать вратаря, выбирать позицию. Голы, которые я забил за "Барыс" после возвращения из "Авангарда", в основном, были с "пятака". Также помогал партнерам забивать, создавая трафик перед воротами. Понимаю, что все было не зря. 

- За свою карьеру ты играл лишь в двух командах, трудно дается смена места работы? 

- Возвращение в "Барыс" сложно назвать сменой команды. Я вернулся туда, как к себе домой. Все было знакомо – коллектив, город. Не пришлось как-то адаптироваться. Плюс ко всему, Андрей Владимирович Скабелка дал мне игровое время, поэтому не видел препятствий, чтобы показывать тот уровень игры, который от меня ожидали, который я демонстрировал в прошлые годы. 

- По количеству силовых приемом ты вошел бы в топ-3 среди нападающих "Амура" в этом сезоне. Габариты обязывают?

- Честно, мне нравится играть в силовую, особенно, когда заводишься, когда идет игра "кость в кость". Силовая борьба способна встряхнуть тебя и партнеров, когда у вас не идет игра. Провел пару-тройку силовых приемов – взбодрился, завелся. Да и всю жизнь мне говорили играть жестко, так как у меня хорошие габариты. Но не грязно, чтобы не шло во вред команде. Я, наверное, за всю карьеру не пропустил ни одного матча за какой-то грязный силовой прием. 

- В сезоне-19/20 ты был самым злостным нарушителем в составе "Барыса" - 71 минута штрафа, а за прошлый чемпионат получил всего 10 минут штрафа при 88 силовых приемах. Сильно взялся за дисциплину в последние годы?

- Тогда у меня была драка, за которую я получил 5+20. Это мои первые годы в КХЛ. Привыкал к скоростям, не думаю, что это были какие-то злостные нарушения. Конечно, взялся за дисциплину. Ладно бы еще по 20-30 шайб за сезон забивал, тогда все бы нарушения прощали. Но от меня ждут жесткой, но чистой игры. 

- В прошлом сезоне в составе "Барыса" ты прилетал в Хабаровск, чем запомнились те игры? В одной из них ты забросил шайбу и стал одной из звезд матча.    

- Запомнилось тем, что у нас были игры через день. Был очень тяжелый календарь. За месяц мы сыграли 14 матчей. Отрезок с играми на Дальнем Востоке выдался самым тяжелым за весь чемпионат. Что касается самого города, за все годы, которые играю в КХЛ, кроме арены мало что видел. В Хабаровске всегда было солнечно, и в этом сезоне трибуны создавали хорошую атмосферу в арене.  

- "Барыс" и "Амур" давние конкуренты за место в восьмерке. Как для тебя будет проходить это соперничество теперь? 

- Для меня это новый вызов. Впервые за свою карьеру в КХЛ с конца февраля не играю в хоккей. Это полный отстой - смотреть со стороны, как люди бьются в плей-офф, кусаются, получают эмоции. Не хочу, чтобы такое повторялось в карьере. У меня только позитивные мысли в предвкушении следующего сезона.

- Сложно было играть с "Сибирью" Андрея Мартемьянова? Как ты опишешь стиль команды? 

- Это была системная команда. Каждый игрок знает, что он должен делать на площадке. У меня смешанные чувства. С одной стороны, Андрей Алексеевич пропагандирует, как мне кажется, оборонительный хоккей, с другой стороны – "Сибирь" забивала много голов в этом сезоне. Они хорошо шли весь чемпионат, в плей-офф немного не получилось. Видно, что было все сбалансировано и строго. Была видна тренерская рука. 

- Над чем в большей степени будешь работать в межсезонье? 

- Пока занимаюсь три раза в неделю в зале. В июне начну выходить на лед, чтобы вспомнить, как кататься. Пройду в Москве летний тренировочный лагерь. Хочу уделить внимание силовой подготовке и поработать над разными мелочами – игрой с шайбой под воротами и, в целом, поработать над владением клюшкой. Не буду себя загонять, имел уже опыт начала тренировочных сборов на пике формы - это не лучший вариант. Много игр в сезоне, нужно держать баланс. 

- Как планируешь провести отпуск? 

- Я успел с женой буквально пять дней провести на море. У нас недавно родился ребенок, поэтому получился такой короткий выезд, и сейчас все свободное время провожу вместе с семьей.  

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Амур Сборная РК по хоккею

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