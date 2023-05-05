Отказавшийся от казахстанского гражданства хоккеист объяснил уход из "Барыса"

Форвард московского "Динамо" Егор Петухов, поделился впечатлениями от подписания контракта с клубом и объяснил, почему выбрал этот вариант, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее Петухов выступал за "Барыс".

"Пользуясь случаем, приветствую всех болельщиков "Динамо". Переговоры получились быстрыми и продуктивными, поэтому я игрок этого клуба. Очень рад оказаться здесь. Я провел восемь лет в системе "Барыса". Хочу сказать им спасибо: клубу, команде, тренерам, персоналу и болельщикам. Теперь я игрок "Динамо". Это молодая и энергичная команда, новый коллектив, новый город, поэтому ожидания от этих перемен только положительные. Были ли другие варианты продолжения карьеры и почему выбрал именно "Динамо"? В течение сезона агенту поступали предложения от разных клубов, но я принял решение акцентировать свое внимание на игре, не отвлекаясь на них. Выбрал именно "Динамо", потому как для меня это клуб с большой и интересной историей, с большими задачами. Для меня честь играть в нем", - цитирует Петухова пресс-служба "Динамо".

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Ранее отмечалось, что Петухов отказался от казахстанского гражданства в пользу российского и не будет выступать за сборную Казахстана на чемпионате мира-2023.

Мировое первенство пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе казахстанской сборной будут противостоять команды Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

Стоит отметить, что контракт с Петуховым действителен на два года и является односторонним. В Континентальной хоккейной лиге игрок провел 263 матча и набрал 51 (33+18) очко.

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