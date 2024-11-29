От экс-легионера "Барыса" избавились после четырех матчей

Американский нападающий Чейс ДеЛео вслед за "Барысом" не задержался долго и в швейцарском "Цюрихе". С ним расторгли контракт, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Хайруллин Live".

За "Цюрих" он провел всего четыре матча и результативными действиями не отметился.

В сентябре ДеЛео перешел в "Барыс", заключив соглашение на один сезон, а уже в октябре было объявлено о расторжении контракта с форвардом по инициативе казахстанского клуба с выплатой компенсации.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ДеЛео сыграл девять матчей за астанчан и также не набрал очков.

"Барыс" решил отказаться от услуг североамериканских хоккеистов после изменений в руководстве клуба. Нурлан Оразбаев сменил Бориса Иванищева на посту генерального директора, а новым главным тренером стал Галым Мамбеталиев, тогда как россиянин Вячеслав Буцаев покинул команду. Вдобавок Олег Болякин ушел с поста генерального менеджера "Барыса".