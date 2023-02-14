Остались ли у "Барыса" шансы на выход в плей-офф КХЛ?

ХК "Барыс" не может подняться со дна турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне подопечные Андрея Скабелки хоть и зарубились на своем льду с лидером КХЛ питерским СКА, но потерпели очередное поражение.

Казахстанская команда осталась на последнем 11-м месте "Востока". А в плей-офф выходят по восемь команд от каждой конференции.

В 63 матчах регулярного чемпионата хоккеисты "Барыса" набрали 59 очков. Обнадеживает, что разрыв с "Нефтехимиком", который зону плей-офф замыкает, небольшой - всего шесть баллов. А сыграть осталось еще пять матчей.

Теоретические шансы на плей-офф у "Барыса" еще остаются, но надо играть без осечек, так как на одно место претендуют сразу четыре команды.

Следующий матч "регулярки" астанчане проведут завтра, 15 февраля, на своем льду против минского "Динамо".

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