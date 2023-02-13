"Барыс" зарубился с лидером КХЛ в матче с десятью голами

Сегодня, 13 февраля, "Барыс" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ принимал СКА из Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 4:6 в пользу гостей. СКА в первом периоде забросил три безответные шайбы. Отличились Игорь Ожиганов (4-я минута), Святослав Гребенщиков (16) и Евгений Котов (19).

"Барыс" в дебюте второго периода отыграл одну шайбу благодаря броску Алекса Гранта от синей линии. Впрочем, Степан Фальковский на 30-й минуте вновь увеличил отрыв.

В дебюте третьего периода Никита Михайлис забросил вторую шайбу "Барыса". На 44-й минуте Дамир Жафяров оформил пятое взятие в пользу СКА.

Далее Джереми Бракко (47) и Кирилл Савицкий (54) свели преимущество гостей к минимуму - 4:5. На 59-й минуте Василий Глотов поразил пустые ворота и установил окончательный счет в матче.

К сожалению, четырех шайб не хватило "Барысу" даже для ничьей.

В следующем матче "Барыс" 15 февраля будет принимать минское "Динамо".

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