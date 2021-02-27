Определился победитель дивизиона "Барыса" в КХЛ

Определился победитель дивизиона Чернышева, в котором выступает казахстанский "Барыс", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Им стал омский "Авангард", который в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ дома обыграл "Барыс" со счетом 5:2.
Благодаря этой победе подопечные Боба Хартли набрали 84 очка и заняли первое место в дивизионе, обойдя "Салават Юлаев" (81). "Барыс" идет третьим (69).
Добавим, что все трое гарантировали себе попадание в плей-офф КХЛ.
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