Определились первые участники Кубка Гагарина от конференции "Барыса"

Магнитогорский "Металлург" и челябинский "Трактор" гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Они стали первыми командами, вышедшими в плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне. Это стало известно после поражения "Автомобилиста" от "Ак Барса" (1:5).

"Металлург" идет на первом месте в таблице Восточной конференции с 66 очками после 43 встреч, "Трактор" занимает второе место (65 баллов после 44 игр). Таким образом, челябинцы и магнитогорцы стали недосягаемыми для идущего на девятом месте "Автомобилиста", на счету которого 40 баллов в 44 встречах.

Отметим, что казахстанский "Барыс", набрав 42 балла, идет в зоне плей-офф - восьмым на "Востоке".