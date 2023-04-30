"Он удивил всех". В России восхитились отношением Дица к Казахстану

Новоиспеченный обладатель Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА казахстанец Даррен Диц - идеальный пример натурализации. Примерно к такому выводу пришел автор материала на российском портале Sports.ru. В тексте было отмечено трепетное отношение 29-летнего хоккеиста к Казахстану.

"Даррен – один из самых нетипичных легионеров в истории КХЛ. Он далеко не первый, кто принял гражданство Казахстана и получил право играть за сборную. Но вы часто видели, чтобы натурализованные в сборную Казахстана или Беларуси хоккеисты говорили на русском? Диц удивил всех, когда зачитал стихи Пушкина на матче звезд-2020 в Москве, а потом вполне спокойно начал раздавать интервью на русском языке. Только респект таким парням.

Даррен максимально освоился в Казахстане. Там он нашел свою жену Инкар, в феврале этого года у пары родилась дочь. Последние пару лет – просто потрясающее время для Дица! Но есть и еще одна важная деталь: в минском "Динамо" и "Барысе" были примеры, когда хоккеисты получали паспорт, а потом уходили в другие команды и в сборную либо не приезжали вообще, либо играли так, что лучше бы не приезжали. Диц в прошлом сезоне сначала поехал на чемпионат мира с Казахстаном, а потом еще и привез Кубок Гагарина в Астану.

Теперь у хоккейных болельщиков в Казахстане появляется хорошая традиция – Даррен наверняка снова привезет трофей в страну, которой очевидно благодарен за свою хоккейную карьеру", - заключил автор материала.

Напомним, что Диц с 2017 по 2021 годы защищал цвета астанинского "Барыса", а с 2019 года регулярно вызывался в сборную Казахстана. Для него это уже вторая подряд победа в Кубке Гагарина с ЦСКА. Во вчерашнем финальном матче он забросил победную шайбу своей команды.

Казахстанец Даррен Диц забросил победную шайбу и выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА

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