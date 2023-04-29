Казахстанец Даррен Диц забросил победную шайбу и выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА

Московский ЦСКА, за который выступает защитник сборной Казахстана по хоккею Даррен Диц, стал победителем Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче армейцы в Казани обыграли "Ак Барс" со счетом 3:2 и выиграли финальную серию с общим счетом 4-3.

Диц стал автором победной шайбы. Он отличился на 32-й минуте встречи, забросив от синей линии в ворота казанцев третью шайбу, которая в итоге стала решающей. Перед этим же Диц едва не пострадал от грубого силового приема, некоторое время он не мог подняться со льда.

Также в составе ЦСКА отличились Антон Слепышев (21 минута) и Владислав Каменев (31). В "Ак Барсе" же забили Кирилл Петров (20) и Дмитрий Воронков (28). Отметим, что также в составе казанцев в финале сыграл нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков.

Диц во второй год подряд в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. В армейский клуб он перешел из астанинского "Барыса".

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