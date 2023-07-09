Обнародована зарплата нападающего "Барыса" по новому контракту

1 июля "Барыс" продлил контракт с американским нападающим Джереми Бракко до 30 апреля 2024 года. А сейчас стало известно, сколько он будет зарабатывать по новому соглашению, сообщают Vesti.kz.

По данным телеграм-канала Хайруллин Live, зарплата Бракко по новому контракту составит 36 миллионов рублей в год (примерно 172,8 миллиона тенге).

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Бракко провел 59 матчей, в которых набрал 40 (14+

26) очков.

Ранее "Барыс" подписал контракты с рядом игроков.

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