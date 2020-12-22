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Новый напарник Дица и два гола в свои ворота. Как дебютировал за "Барыс" защитник из Финляндии

Пока он выделяется только скоростью.

Новый напарник Дица и два гола в свои ворота. Как дебютировал за "Барыс" защитник из Финляндии
Фото: ХК "Торпедо"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Финский защитник Алекс Линтуниеми помог "Барысу" выиграть два матча подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), став очередным напарником для Даррена Дица. Очков дебютант не набрал, но отметился скоростными качествами. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

25-летний хоккеист только присоединился к команде, но даже с учетом выхода на лед с лидером не добился второго результата по игровому времени. В обоих матчах защитник отыграл почти по 20 минут, уступив явно только Даррену Дицу (больше 22 минут). А вот с другими защитниками, ведь в двух матчах столичный клуб использовал шесть игроков обороны, цифры хоть и близкие, но меньше.


Защитники "Барыса" в последних выездных матчах:

1. Даррен Диц - 23 минуты и 26 секунд и 22 минуты и восемь секунд;

2. Алексей Маклюков - 19 минут и четыре секунды и 21 минута и 41 секунда;

3. Валерий Орехов - 20 минут и 50 секунд и 19 минут и 50 секунд;

4. Алекс Линтуниеми - 19 минут и семь секунд и 19 минут и 25 секунд;

5. Диллон Хетерингтон - 16 минут и 43 секунды и 18 минут и 54 секунды;

6. Самат Данияр - 15 минут и 35 секунд и 15 минут и 43 секунды.

Эти цифры могут измениться, ведь в состав должны вернуться Джесси Блэкер, Леонид Метальников и другие хоккеисты обороны, которые отсутствуют в заявке по разным причинам. Среди положительных моментов выделим достаточно много игрового времени для молодых казахстанцев - Орехова и Данияра.

Что же касается Линтуниеми, то помимо двух пропущенных шайб с ним на льду, в которых есть его непосредственная вина, ведь он недоработал в обоих случаях у борта, финский защитник отметился четырьмя заблокированными бросками и тремя выстрелами по чужим воротам. Также новобранец выделился скоростью на фоне партнеров по обороне, но состязание прошло в жесткой борьбе.



Дебютировал легионер с максимальной скоростью в 33 километра в час, оставив позади всю пятерку партнеров по команде. Ближе всех был Орехов, которому немного не хватило, чтобы догнать лидера. Во втором матче уже Валерий показал лучший результат - почти 35 с половиной километров.

А по средней скорости только Линтуниеми не уступил казахстанцу: у обоих по 13 километров и 580 метров в час. Таким образом финский легионер пока не отметился в атаке, но успел пропустить два гола. Он достаточно быстр, а с таким напарником, как Диц, может раскрыть и другие свои качества. 

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Добавим, что завтра, 23 декабря, "Барыс" сыграет в гостях с омским "Авангардом". После серии побед казахстанская команда поднялась на восьмое место в Восточной конференции с 39 очками, а россияне идут там же вторыми с 51 баллом.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Финляндия Торпедо Куньлунь Диц Даррен

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