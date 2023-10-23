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Новый клуб? Экс-тренера "Барыса" заметили на матче КХЛ

Новый клуб? Экс-тренера "Барыса" заметили на матче КХЛ
©ХК "Барыс"

Бывший тренер "Барыса" Андрей Скабелка был замечен на матче в Минске, где местный ХК "Динамо" принимал уфимский "Салават Юлаев" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал АренаБреда.

Скабелка сидел рядом с заслуженным тренером Беларуси и России Иваном Кривоносовым.

©АренаБреда

Скабелка ушел из "Барыса" после поражения от подмосковного "Витязя" (2:3 Б), к тому моменту казахстанский клуб имел в пассиве пять поражений подряд в КХЛ.

52-летний Скабелка возглавлял "Барыс" еще в период 2018-2020 годов. В его тренерской карьере также были ярославский "Локомотив", омский "Авангард", новосибирская "Сибирь", "Торпедо" (НН), "Гомель" и сборная Беларуси.

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Метки:
Скабелка Андрей Барыс в КХЛ КХЛ

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