"Новичок не сыграет". КХЛ представила превью к матчу "Барыс" - "Спартак"

Сегодня, 11 сентября, "Барыс" сыграет с московским "Спартаком". Этим матчем казахстанский клуб завершит первую домашнюю серию в новом сезоне. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила превью к предстоящему поединке.

"Астанчане завершат домашнюю мини-серию матчем против "Спартака". Ранее они обыграли "Амур" (3:2) - эта победа стала для них первой. В ближайших матчах Юрий Михайлис из-за повреждения не сможет рассчитывать на Романа Старченко. У "Спартака" в списке травмированных - Яков Рылов, Илья Талалуев и Максим Цыплаков. В последнем матче "красно-белые" впервые в чемпионате уступили, потерпев поражение в Уфе от "Салавата Юлаева" (1:2). Новичок Джейк Виртанен, скорее всего, сыграет в следующих домашних матчах "Спартака" - сейчас он занимается оформлением необходимых документов.

Нападающий "Барыса" Кертис Волк имеет результативную серию из трех игр (1+2). Лучший бомбардир гостей Эмиль Петтерссон набирает очки четыре матча подряд (3+1). Егор Шалапов сегодня может провести 200-й матч в КХЛ.

В прошлом сезоне встреча этих соперников в Нур-Султане завершилась победой "Барыса" со счетом 2:1", - говорится в тексте.

Напомним, игра начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке. После этой встречи подопечные Юрия Михайлиса отправятся на первый выезд в новом сезоне КХЛ. Матчи будут против московского ЦСКА (14 сентября), рижского "Динамо" (16 сентября) и финского "Йокерита" (18 сентября).

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