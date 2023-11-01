Никита Михайлис озвучил главное отличие нынешнего "Барыса"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" и сборной Казахстана Никита Михайлис оценил уровень "Барыса", за который играл еще в прошлом сезоне, сообщают Vesti.kz.

Его нынешняя команда переиграла астанчан в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"На самом деле игра получилась тяжелой. Серия поражений была. Много разговаривали, обсуждали. Сегодня вышли одним кулаком. Понимали, что нужна только победа. Теперь предстоит небольшая пауза, есть время отдохнуть, восстановиться. И дальше вперед, с новыми силами. Я благодарю всю команду, все молодцы, все хорошо работали: вратарь, и все игроки", - приводит слова Михайлиса пресс-служба "Магнитки".

- Что у "Металлурга" не получилось в первом периоде? Два удаления и лишь четыре броска в створ.

- На самом деле, много играли с шайбой, просто не хватало угрозы воротам соперника. Много искали передач. Надо было больше побросать. В принципе, такие голы потом и забили - набросили и забили.

- Во втором периоде "Металлург" изменил игру: появилось достаточно преимущества, но забили всего одну шайбу. Проблема была в игре Паскуале или в чем-то другом?

- "Барыс" хорошо играл, и Эдди ловил у них.

- Что это за "Барыс", против которого вы теперь выходите на лед?

- Хорошая, быстрая команда, которая играет в активный хоккей. В ней много молодежи.

- Другая уже команда?

- Ну да. Там система поменялась.