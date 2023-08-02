Никита Михайлис определился с игровым номером в топовом клубе КХЛ

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис выбрал себе игровой номер в магнитогорском "Металлурге", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В российском клубе экс-игрок "Барыса" будет выступать под номером "11". Отметим, что в составе астанчан Михайлис играл под номером "10".

В конце мая 27-летний форвард подписал однолетний контракт с клубом из России. Воспитанник казахстанского хоккея большую часть карьеры провел в "Барысе", но после прошлого сезона решил покинуть команду.

Другой новичок "Металлурга" из Казахстана Максим Мухаметов выбрал себе 23-й номер.

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